Бойовики на Донбасі дистанційно замінували околиці Мар’їнки, поранений місцевий мешканець
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Sasha Maksymenko / Flickr
Російські бойовики на Донбасі дистанційно замінували околиці міста Мар’їнка, скинувши бойові осколкові міни з механізмом самоліквідації ПОМ-2.
Про це повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил.
За даними українських військових, унаслідок мінування поранення отримав цивільний місцевий мешканець, який в момент вибуху перебував за кермом автомобіля УАЗ-469. В нього діагностували осколкове поранення гомілки, також був пошкоджений автомобіль.
Як встановила Спостережна група української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, бойовики двічі вистрілили мінами ПОМ-2 з гранатомету РПГ-7 з боку села Трудівське.
Також найманці РФ відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів у бік Авдіївки.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь, змусивши противника припинити обстріли.
- За останні два тижні бойовики вдруге обстріляли селище Невельське на Донеччині, пошкодивши сім житлових будинків (під час першого обстрілу постраждали девʼять будинків), обстріляли будинки мирних жителів у Катеринівці та Новозванівці, а також «накрили» з мінометів українських прикордонників біля пункту пропуску «Марʼїнка».
- 29 листопада бойовики обстріляли з артилерії околиці Станиці Луганської, Кондрашівки та Старого Айдару. Поранення отримали один цивільний та двоє військових. Штаб Операції обʼєднаних сил показав наслідки обстрілу Станиці Луганської.