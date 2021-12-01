YouTube опублікував перелік найпопулярніших відео в Україні у 2021 році. Лідер — фільм Навального про палац Путіна

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У 2021 році українці найбільше дивились на YouTube інтервʼю відомих людей, а також телевізійні шоу, серіали та розважальний контент. Лідер за кількістю переглядів в Україні — розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про палац для Путіна.

Про це ідеться у релізі YouTube від 1 грудня.

Повністю перша десятка найпопулярніших відео виглядає так:

Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні в 2021 році зібрав кліп на пісню «Родной» від LOBODA. Топ-10 музичних відео 2021 року в Україні виглядає так:

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Нагадаємо, що YouTube почав приховувати кількість дизлайків під відеороликами. При цьому сама кнопка дизлайка залишилася доступною. Творці відео, як і раніше, бачать їхню кількість.