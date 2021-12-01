YouTube опублікував перелік найпопулярніших відео в Україні у 2021 році. Лідер — фільм Навального про палац Путіна
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Videvo
У 2021 році українці найбільше дивились на YouTube інтервʼю відомих людей, а також телевізійні шоу, серіали та розважальний контент. Лідер за кількістю переглядів в Україні — розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про палац для Путіна.
Про це ідеться у релізі YouTube від 1 грудня.
Повністю перша десятка найпопулярніших відео виглядає так:
- Дворец для Путина. История самой большой взятки
- Антон Лапенко х Александр Гудков / Что было дальше?
- Ивангай — где он пропадал / вДудь
- Серіал «Папік» — 1 серія, 2 сезон
- Влад А4 Стал Призраком на 24 Часа!
- Холостяк 11 — Выпуск 1
- Morgenshtern. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский / В гостях у Гордона
- Зона комфорта. Все серии / Сериал
- Майнкрафт ЕвгенБро — Ты не МОГ! Ма Я СМОГ!
- Шоу «Маска» / Випуск 1, сезон 1.
Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні в 2021 році зібрав кліп на пісню «Родной» від LOBODA. Топ-10 музичних відео 2021 року в Україні виглядає так:
- LOBODA — «Родной»
- Султан Лагучев — «Горький вкус»
- Minelli — Rampampam
- Morgenshtern — «Дуло»
- NK / Настя Каменських — «Красное вино»
- Тіна Кароль — «Скандал»
- Max Barskih & Zivert — Bestseller
- Artik & Asti — «Истеричка»
- Супер Жорик — «Чао! Чао!»
- Wellboy — «Гуси»
Нагадаємо, що YouTube почав приховувати кількість дизлайків під відеороликами. При цьому сама кнопка дизлайка залишилася доступною. Творці відео, як і раніше, бачать їхню кількість.
- YouTube з 1 червня вставляє рекламу в усі відео, а виплати за неї вважатимуться роялті.
- За пандемічний рік український сегмент YouTube значно виріс і став популярніший навіть за кордоном. Українці записують свої відео англійською, іспанською та арабською мовами, а також на хінді.