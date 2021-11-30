Офіс президента (вкотре) переконує, що заступник глави ОП Олег Татаров не курирує СБУ, НАБУ та прокуратуру
- Автори:
- Софія Телішевська, Оксана Коваленко
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Telegram / Олег Татаров
Володимир Зеленський під час пресмарафону 26 листопада на запитання кореспондента «Бабеля» спершу погодився, а потім заперечив, що заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову повернули всі повноваження.
Утім, за інформацією «Бабеля», ці повноваження все ж повернули Татарову (тут ми пояснюємо це). Після пресмарафону Офіс президента пообіцяв «Бабелю» організувати розмову з Олегом Татаровим, аби прояснити ситуацію, але натомість надіслали відсканований документ з поясненнями.
Ця інформаційна довідка надійшла після публікації матеріалу, тож ми додаємо її окремою новиною. У тексті документа йдеться, що жодні повноваження для взаємодії з правоохоронними органами Татарову не повертали.
В Офісі президента це пояснюють тим, що розпорядження (від 11 грудня 2020 року) глави ОП Андрія Єрмака стосовно повноважень Олега Татарова є самостійним, а зміни у розподіл обовʼязків не вносили. Тобто, згадане розпорядження є чинним до моменту його скасування окремим розпорядженням глави ОП.
«Обовʼязки щодо забезпечення взаємодії в установленому порядку Офісу президента України з органами прокуратури, Службою безпеки України та Національним антикорупційним бюро України було тимчасово покладено на заступника глави ОП Андрія Смирнова, який здійснює зазначені обовʼязки дотепер», — йдеться у поясненні.
- Восени 2020 року Татаров став фігурантом справи про заволодіння 81 мільйоном гривень Нацгвардії. Офіс генерального прокурора забрав його справу у НАБУ і передав до СБУ, а САП після цього почала розслідувати втручання у справу Татарова.
- Після цього, у грудні того ж року Єрмак тимчасово передав частину повноважень Татарова Андрію Смирнову. Йшлося про взаємодію з НАБУ та Офісом генпрокурора. Вже наприкінці грудня, на тлі гучних скандалів, Єрмак передав Смирнову повноваження Татарова щодо взаємодії із СБУ. Декілька місяців Татаров не мав спілкуватися з НАБУ, Офісом генпрокурора та СБУ від імені ОП, але міг комунікувати з Нацполіцією та Держбюро розслідувань.