Офіс президента (вкотре) переконує, що заступник глави ОП Олег Татаров не курирує СБУ, НАБУ та прокуратуру

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Володимир Зеленський під час пресмарафону 26 листопада на запитання кореспондента «Бабеля» спершу погодився, а потім заперечив, що заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову повернули всі повноваження.

Утім, за інформацією «Бабеля», ці повноваження все ж повернули Татарову (тут ми пояснюємо це). Після пресмарафону Офіс президента пообіцяв «Бабелю» організувати розмову з Олегом Татаровим, аби прояснити ситуацію, але натомість надіслали відсканований документ з поясненнями.

Ця інформаційна довідка надійшла після публікації матеріалу, тож ми додаємо її окремою новиною. У тексті документа йдеться, що жодні повноваження для взаємодії з правоохоронними органами Татарову не повертали.

В Офісі президента це пояснюють тим, що розпорядження (від 11 грудня 2020 року) глави ОП Андрія Єрмака стосовно повноважень Олега Татарова є самостійним, а зміни у розподіл обовʼязків не вносили. Тобто, згадане розпорядження є чинним до моменту його скасування окремим розпорядженням глави ОП.

«Обовʼязки щодо забезпечення взаємодії в установленому порядку Офісу президента України з органами прокуратури, Службою безпеки України та Національним антикорупційним бюро України було тимчасово покладено на заступника глави ОП Андрія Смирнова, який здійснює зазначені обовʼязки дотепер», — йдеться у поясненні.