Посольство Німеччини закликало поліцію розслідувати напади праворадикалів на бари у Києві

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У посольстві Німеччини закликали поліцію швидко розслідувати напади праворадикалів на бари у Подільському районі Києва. Там зазначили, що такі погроми є неприйнятними.

Про це пише посольство у своєму Twitter.

«Напади правих екстремістів на бари у Подільському районі Києва, де часто збираються представники ЛГБТ, — неприйнятні. Влада України повинна швидко розслідувати ці інциденти!» — йдеться у заяві посольства.

Також там зазначили, що ухвалення законопроєкту № 5488 дозволить підвищити ефективність роботи правоохоронних органів. Цей документ передбачає встановлення відповідальності за дискримінацію.