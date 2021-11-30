В Азербайджані під час тренувального польоту розбився військовий вертоліт, загинули 14 людей

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Державна прикордонна служба Азербайджану

В Азербайджані у Хизинському районі під час тренувальних польотів на аеродромі Гарахейбат впав військовий вертоліт Державної прикордонної служби.

Про це повідомили у пресслужбі прикордонної служби країни.

Також зазначається, що інцидент стався близько 10:40 (8:40 за Києвом).

За даними агентства Интерфакс, загинули 14 людей, з них 13 — офіцери, також поранені ще двоє офіцерів. Наразі проводиться розслідування причин аварії.

Генпрокуратура Азербайджану відкрила кримінальну справу за підозрою в «порушенні правил польотів чи підготовки до них, що через необережність призвело до смерті двох або більше осіб». Слідство взяв на особливий контроль генеральний прокурор Азербайджану.