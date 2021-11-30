В Азербайджане во время тренировочного полета разбился военный вертолет, погибли 14 человек

В Азербайджане в Хизинском районе во время тренировочных полетов на аэродроме Гарахейбат упал военный вертолет Государственной пограничной службы.

Об этом сообщили в пресс-службе пограничной службы страны.

Также отмечается, что инцидент произошел около 10:40 (8:40 по Киеву).

По данным агентства Интерфакс, погибли 14 человек, из них 13 — офицеры, также ранены еще двое офицеров. Сейчас проводится расследование причин аварии.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по подозрению в «нарушении правил полетов или подготовки к ним, что по неосторожности привело к смерти двух или более человек». Следствие взял на особый контроль генеральный прокурор Азербайджана.