Обвинувачені у нападі на журналістів ексспівробітники Укрексімбанку на суді не визнали своєї провини

Новини

Голосіївський районний суд Києва провів підготовче засідання у справі про напад колишніх співробітників державного Укрексімбанку на журналістів видання «Схеми».

Про це пише «Радіо Свобода».

У рамках підготовчого засідання прокурор зачитала обвинувальний акт щодо ексголови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера, ексдиректора департаменту інформаційної політики банку Володимира Пікалова, колишнього директора департаменту банківської безпеки установи Ігоря Тельбізова та ексначальника управління внутрішньої безпеки Укрексімбанку Олега Осіпова.

Усі четверо після зачитання обвинувального акту заявили, що своєї провини не визнають.

Мецгера та Пікалова звинувачують за ст. 171 Кримінального кодексу («Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища»).

Водночас Тельбізов та Осіпов додатково мають кваліфікацію ще й за ст. 121 ККУ («Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень»).