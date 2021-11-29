Велика Британія вводить обов’язкове тестування та коротку самоізоляцію для всіх, хто в’їжджає у країну
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Велика Британія посилює правила в’їзду до країни через поширення нового штаму коронавірусу. Протягом двох днів після в’їзду всі повинні здати ПЛР-тест на коронавірус.
Про це пише посольство України у Великій Британії у своєму Facebook.
До отримання результатів тесту доведеться перебувати на самоізоляції.
Також у країні запровадили обов’язковий масковий режим у магазинах і громадському транспорті. А всі, хто контактував із зараженими новим штамом коронавірусу, повинні залишатися на самоізоляції під наглядом Національної служби здоров’я.
- 11 листопада в Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Але першими про нього повідомили представники МОЗ із Південно-Африканської Республіки. Вони провели кілька досліджень і виявили дуже швидке поширення цього штаму в деяких регіонах країни. Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за усі відомі штами. Його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє оминати захист антитіл. Випадки зараження вже зафіксували в Європі, Австралії, США та Канаді.
- Через штам багато країн світу запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік. Україна ухвалила рішення, що всі, хто прибуватимуть із цих країн, мають пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.