Велика Британія вводить обов’язкове тестування та коротку самоізоляцію для всіх, хто в’їжджає у країну

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Велика Британія посилює правила в’їзду до країни через поширення нового штаму коронавірусу. Протягом двох днів після в’їзду всі повинні здати ПЛР-тест на коронавірус.

Про це пише посольство України у Великій Британії у своєму Facebook.

До отримання результатів тесту доведеться перебувати на самоізоляції.

Також у країні запровадили обов’язковий масковий режим у магазинах і громадському транспорті. А всі, хто контактував із зараженими новим штамом коронавірусу, повинні залишатися на самоізоляції під наглядом Національної служби здоров’я.