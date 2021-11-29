Прибулі з Південної Африки проходитимуть в Україні самоізоляцію. Це має стримати мутований штам «Омікрон»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Державна прикордонна служба України
Міністерство охорони здоров’я розробляє стратегію захисту українців від мутованого штаму коронавірусу «Омікрон». Так, усіх туристів з Південної Африки, які приїжджають в Україну, відправлятимуть на самоізоляцію.
За даними «Урядового порталу», мандрівники, які провели у відповідних країнах понад сім днів протягом останніх 14 днів, повинні пройти 14-денну самоізоляцію.
Ідеться про такі країни:
- Південно-Африканську Республіку;
- Республіку Ботсвана;
- Зімбабве;
- Намібію;
- Королівстві Лесото;
- Королівство Есватіні;
- Республіку Мозамбік.
Також міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до цих країн.
- 11 листопада у Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за всі відомі штамів — його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє обходити захист антитіл. Випадки зараження вже зафіксували в Європі, Австралії, США та Канаді.
- Через штам Британія, Швейцарія, Ізраїль та низка інших країни запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік.
- Ізраїль, як і Японія, закрив кордони для іноземців до 2 грудня.