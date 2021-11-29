Посол Німеччини: «Північний потік — 2» запуститься не раніше ніж за пів року

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Газопровід «Північний потік — 2» буде запущено не раніше ніж за пів року.

Про це в інтервʼю Інтерфакс-Україна заявила посол Німеччини Анка Фельдхузен.

«Північний потік — 2» ще пів року не працюватиме. Якщо Росія може видобувати більше газу і хоче більше постачати його, якщо вони мають комерційний інтерес і вони це фізично можуть зробити — це хороша пропозиція [постачати газ через Україну], і я можу припустити, що вона буде реалізована», — сказала Фельдхузен.

Посол наголосила, що німецький регулятор відклав сертифікацію «Північного потоку — 2», оскільки зрозумів, що спочатку потрібно зробити анбандлінг, і без цього не слід працювати далі.

Фельдхузен наголосила, що це не було кроком з боку Німеччини у відповідь на шантаж Росії. «Ні, зовсім ні. Ми всі думаємо, що Росія має інтерес отримати сертифікацію скоріше, а не пізніше. Однак зараз це точно не буде швидше. Якщо вони не зроблять анбандлінгу, то й сертифікації не буде. У Bundesnetzagentur працюють бюрократи, і якщо немає умов для сертифікації, то її й не буде. Росія знає про це. Те, що у нас є проблема з постачанням енергії зараз, — це інший виклик, ми над цим усі працюємо, не лише Німеччина, а й інші країни. Але я думаю, що той факт, що Bundesnetzagentur зупинив сертифікацію, не має звʼязку з цією кризою», — розповіла вона.