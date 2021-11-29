Контррозвідці Ізраїлю дозволили відстежувати геолокацію інфікованих COVID-штамом «Омікрон»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Nick Brundle Photography
Служба спільної безпеки Ізраїлю (Шабак) відстежуватиме геолокацію громадян, інфікованих штамом коронавірусу «Омікрон».
Про це повідомила канцелярія голови уряду після того, як прем’єр-міністр Нафталі Беннет підписав відповідний дозвіл.
Шабак відстежуватиме геолокацію хворих по мобільному телефону без контролю за дотриманням самоізоляції. Це має допомогти виявляти інших хворих і перервати ланцюжок зараження.
Рішення діятиме до опівночі 2 грудня, але його можуть достроково скасувати. Захід буде щодня переглядатись.
Рішення влади активно критикує опозиція, а також деякі міністри (юстиції, освіти та економіки). Залучення Шабак назвали ударом по демократії.
У березні 2020 року Шабак вже відстежувала заражених коронавірусом та можливих контактних осіб. Проти виступали правозахисники, а в січні 2021 року стало відомо, що на карантині помилково відсиділи майже 400 тисяч людей.
- 11 листопада у Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за всі відомі штамів — його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє обходити захист антитіл. Випадки зараження вже зафіксували в Європі, Австралії, США та Канаді.
- Через штам Британія, Швейцарія, Ізраїль та низка інших країни запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік.
- Ізраїль, як і Японія, закрив кордони для іноземців до 2 грудня.