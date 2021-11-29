Контррозвідці Ізраїлю дозволили відстежувати геолокацію інфікованих COVID-штамом «Омікрон»

Новини

Nick Brundle Photography

Служба спільної безпеки Ізраїлю (Шабак) відстежуватиме геолокацію громадян, інфікованих штамом коронавірусу «Омікрон».

Про це повідомила канцелярія голови уряду після того, як прем’єр-міністр Нафталі Беннет підписав відповідний дозвіл.

Шабак відстежуватиме геолокацію хворих по мобільному телефону без контролю за дотриманням самоізоляції. Це має допомогти виявляти інших хворих і перервати ланцюжок зараження.

Рішення діятиме до опівночі 2 грудня, але його можуть достроково скасувати. Захід буде щодня переглядатись.

Рішення влади активно критикує опозиція, а також деякі міністри (юстиції, освіти та економіки). Залучення Шабак назвали ударом по демократії.

У березні 2020 року Шабак вже відстежувала заражених коронавірусом та можливих контактних осіб. Проти виступали правозахисники, а в січні 2021 року стало відомо, що на карантині помилково відсиділи майже 400 тисяч людей.