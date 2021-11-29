Справа «Мотор Січ»: китайська компанія Skyrizon подала проти України позов на $4,5 мільярда

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Mixabest / Wikipedia

Китайська інвестиційна компанія Skyrizon подала проти України позов до арбітражного суду в Гаазі. Компанія заявила, що Україна порушила двосторонню інвестиційну угоду, і вимагає компенсацію в розмірі $4,5 мільярда.

Про це 29 листопада повідомила китайська газета Global Times із посиланням на заяву компанії.

Китайські інвестори заявили, що зазнали значних збитків як в Україні, так і в Китаї, через «пʼятирічне несправедливе ставлення і санкції».

29 січня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій щодо трьох громадян Китаю та чотирьох китайських компаній, зокрема Skyrizon. Усі залучені компанії були інвесторами українського виробника авіадвигунів «Мотор Січ». У заяві Skyrizon від 31 січня йдеться, що після введення санкцій підприємство незаконно позбавили законних прав акціонера «Мотор Січі», унаслідок чого воно зазнало економічних збитків.

У грудні 2019 року президент компанії «Мотор Січ» Вʼячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства китайським компаніям Skyrizon Aircraft Holdings і Xinwei Technology — вони отримали понад 56%, тобто контрольний пакет.