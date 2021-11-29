Новий штам коронавірусу «Омікрон» виявили в Канаді. ВООЗ працює з дослідниками, аби краще його зрозуміти

Новини

Adam Niescioruk / Unsplash

У столиці Канади, місті Оттава підтвердили два перші у країні випадки зараження штамом коронавірусу «Омікрон». Про це повідомляє CBC.

Обидва хворі нещодавно повернулися з Нігерії. Країна вже запровадила нові обмеження на поїздки для іноземців, які їздили до півдня Африки протягом двох попередніх тижнів.

Ось що каже ВООЗ з цього приводу. Всесвітня організація охорони здоровʼя в неділю, 28 листопада, опублікувала заяву, в якій резюмує те, що їй відомо про цей штам. Наразі організація ще вивчає штам на предмет того, чи є він більш заразним ніж, наприклад, штам «Дельта», а також чи збільшує «Омікрон» ризик повторного зараження. Крім цього, ВООЗ досліджує тяжкість штаму й ефективність вакцин проти нього. Тобто стверджувати щось вона поки не може.

Людей же просять дотримуватись дистанції — щонайменше метр, провітрювати приміщення, носити маску так, аби вона закривала ніс, і, найголовніше, вакцинуватись від коронавірусу.

Організація рекомендує країнам ретельніше відстежувати ситуацію та діяти на основі науково обґрунтованого підходу. Рекомендацій щодо закриття кордонів чи обмежень на поїздки в напрямку півдня Африки поки немає. Перед цим регіональний директор ВООЗ в Африці лікар Матшідісо Моеті сказав, що запровадження заборон на поїздки в південну частину Африки «атакує глобальну солідарність».

«Ми зможемо перемогти вірус, лише якщо працюватимемо разом над пошуком рішень», — сказав Моеті.

Водночас Велика Британія скликає на понеділок, 29 листопада, міністрів охорони здоровʼя країн G7, аби обговорити штам «Омікрон», а премʼєр-міністр Японії Фуміо Кішида заявив, що забороняє вʼїзд усім іноземцям (заборона набуде чинності у вівторок, 30 листопада). Південна Африка заявила, що не вводитиме обмеження на поїздки. Президент країни Матамела Сиріл Рамафоса зазначив, що заборони на поїздки не мають наукових підстав і що південь Африки став жертвою несправедливої дискримінації.

«Єдине, що робитиме заборона на поїздки, — це ще більше нашкодить економіці постраждалих країн і підірве їхню здатність реагувати на пандемію та відновлюватися після неї», — сказав Рамафоса.