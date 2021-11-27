Новий штам коронавірусу: вʼїзд з африканських держав забороняють, випадки зараження виявили вже в трьох країнах Європи

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Європейські країни заявили про виявлення серед своїх громадян нового штаму коронавірусу, який виник на півдні Африки і отримав назву «Омікрон».

Про це пише CNN.

Зокрема, про виявлені випадки заявили Велика Британія та Німеччина. Хворобу виявили у мандрівників з Південно-Африканської республіки (ПАР). Крім того, про виявлення штаму «Омікрон» в Італії повідомило міністерство охорони здоровʼя республіки. Також повідомляється, що влада Нідерландів перевіряє інформацію про вʼїзд до країни понад 60 осіб, заражених штамом «Омікрон».

У звʼязку з цим країни почали запроваджувати обмеження. Зокрема, премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що усі прибуваючі до країни матимуть проходити ПЦР-тестування. До отримання негативного результату тесту мандрівники змушені будуть перебувати на самоізоляції.

Крім того, низка країн вже оголосили про заборону вʼїзду з країн Африки, де поширюється «Омікрон». Велика Британія, Японія, Австрія, Італія, Нідерланди, Мальта, Швейцарія, Греція, Канада та Туреччина забороняють вʼїзд з африканських країн, серед яких ПАР, Зімбабве, Намібія, Ботсвана та Лесото.

Головний санітарний лікар Англії Кріс Вітті заявив, що вакцинації існуючими препаратами від коронавірусу може виявитися достатньо для значного зниження ймовірності тяжкого перебігу COVID-19 та смерті при зараженні штамом «Омікрон».

«Через зміни у шиповидному білку вірусу існує реальна можливість того, що цей варіант уникатиме дії вакцин. Однак важливо нагадати про те, що вірусу важче спричинити тяжкий перебіг хвороби або смерть, «оминаючи» антитіла», — сказав Вітті.