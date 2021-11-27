У Миколаївській області в багатоповерхівці пролунав вибух: зруйновані верхні поверхи, є постраждалі

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Пресслужба ДСНС

У місті Нова Одеса, що в Миколаївській області, вранці 27 листопада пролунав вибух у п’ятиповерховому житловому будинку.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, вибухнув побутовий газ.

Унаслідок вибуху у кутовій частині будинку зруйновано 4-й та 5-й поверхи будинку, на верхньому поверсі постраждали три людини, рятувальники допомогли їм залишити приміщення та передали медикам.

Як уточнили в ДСНС, в однієї людини попередньо зламана рука та пошкоджений хребет, ще двоє перебувають у шоковому стані.

Наразі з пошкодженого під'їзду евакуювали 50 людей. За даними Нацполіції, в квартирі на 4-му поверсі ще може перебувати жінка, яка проживала сама.

Наразі інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється, триває демонтаж зруйнованих конструкцій будинку.