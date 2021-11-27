В Николаевской области в многоэтажке прогремел взрыв: разрушены верхние этажи, есть пострадавшие

В городе Новая Одесса Николаевской области утром 27 ноября раздался взрыв в пятиэтажном жилом доме.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

В результате взрыва в угловой части дома разрушены 4-й и 5-й этажи дома, на верхнем этаже пострадали три человека, спасатели помогли им покинуть помещение и передали медикам.

Как уточнили в ГСЧС, у одного человека предварительно сломана рука и поврежден позвоночник, еще двое находятся в шоковом состоянии.

Из поврежденного подъезда эвакуировали 50 человек. По данным Нацполиции, в квартире на 4-м этаже еще может находиться женщина, которая проживала там одна.

В настоящее время информация о жертвах и пострадавших уточняется, идет демонтаж разрушенных конструкций дома.