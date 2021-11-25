Кабмін запустив роботу Бюро економічної безпеки
- Автор:
- Костя Андрейковець
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Кабінет міністрів запустив роботу Бюро економічної безпеки (БЕБ), опублікувавши на урядовому порталі розпорядження.
У БЕБ заявили, що станом на 25 листопада центральний апарат укомплектований кадрами більш ніж на 30%, що дозволяє запустити аналітичну та правоохоронну функцію Бюро.
Водночас в БЕБ поскаржилися на затягування з виділенням приміщень.
«Попри рішення про офіційний запуск роботи Бюро, органу поки не виділено спеціально обладнані приміщення та будівлі, що може призвести до затягування передачі наявних кримінальних проваджень до БЕБ від правоохоронців, які втрачають функції розслідування економічних правопорушень», — заявили в Бюро.
- Верховна Рада 28 січня 2021 року ухвалила закон «Про Бюро економічної безпеки України». Його діяльність координуватиме Кабінет міністрів. Тому в Україні ліквідують податкову міліцію, Держфіскальну службу, економічні підрозділи СБУ та Нацполіції — натомість буде БЕБ.
- Відомство складатиметься із 4 тисяч фахівців. Директором БЕБ став Вадим Мельник. У вересні була сформована Рада громадського контролю, яка допомагає набирати персонал.