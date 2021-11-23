Премʼєр Ізраїлю привів на вакцинацію свого 9-річного сина. У країні почали прищеплювати дітей 5—11 років
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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В Ізраїлі у вівторок, 23 листопада, офіційно почалась вакцинація від коронавірусу дітей віком 5—11 років. Щеплення роблять препаратом від Pfizer.
Про це повідомляє The Times Of Israel.
Премʼєр-міністр Нафталі Беннетт привів на щеплення свого девʼятирічного сина Давида і закликав всіх батьків зробити те саме.
«Сьогодні ми розпочинаємо всеізраїльську кампанію з вакцинації дітей, перш за все, щоб їх захистити. Зараз зробили щеплення Давидові. Це захищає і наших дітей, і наших батьків, і всю державу Ізраїль», — додав глава уряду.
Насправді дітей почали вакцинувати ще у понеділок, 22 листопада. Тоді щеплення зробили кільком сотням дітей і записали ще 24 тисячі дітей на вівторок — це приблизно 2,5% від тих, хто має право на вакцинацію у цій віковій групі.
У дітей цієї вікової категорії захворювання коронавірусом має легкий перебіг, але є випадки, коли хвороба може мати тривалі симптоми, такі як безсоння та мʼязові болі. Міністерство охорони здоровʼя запевнило, що вакцинацію дітей зроблять «максимально простою» для батьків: для цього по країні створять мобільні пункти щеплень.
У неділю премʼєр-міністр Нафталі Беннетт попередив, що Ізраїль зіткнувся з можливим спалахом вірусу серед молодого населення. Зазначимо, що в Ізраїлі вакцинують і дітей від 12 до 17 років, також Pfizer.
- Вакцинація від коронавірусу дітей 5—11 років препаратом Pfizer уже дозволена у Канаді та США.
- В Україні можна вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років за умови, що вони мають всі планові щеплення (інакше треба спершу зробити їх, і лише потім від ковіду). Вакцинуватимуть дітей тільки препаратом Pfizer. Для них цю вакцину використовують за тією ж схемою, що й для дорослих — дві дози по 0,3 мл з інтервалом у 21—28 діб. Вакцинація дітей до 16 років відбувається за обов’язкової згоди батьків. Після щеплення батьки зможуть згенерувати в «Дії» дитячий ковід-сертифікат.