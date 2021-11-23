Призначення голови САП і покращення адміністрування податків — у Раді назвали зобов’язання України перед МВФ

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«Бабель»

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев назвав зобов’язання, які взяла на себе Україна перед Міжнародним валютним фондом. Зокрема, Україна зобовʼязалася до грудня призначити голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це він розповів у коментарі Інтерфаксу.

Також Україна впроваджуватиме спеціальні заходи для підтримки соціально вразливих верств населення під час зростання цін на газ.

«Меморандум містить намір продовжити захищати вразливі верстви населення через достатні асигнування на соціальні програми. Маються на увазі субсидії. Не те, що підвищення тарифів немає, навпаки — є заходи, спрямовані на підтримку населення в період підвищення світових цін на газ», — зазначив нардеп.

Серед вимог також є ухвалення «податкового» законопроєкту № 5600, покращення адміністрування податків і мінімізація можливостей для зловживань.

«Україна, згідно з меморандумом, має намір закрити податкові лазівки, повʼязані з операціями з нерухомістю, і покращити оцінку бази оподаткування для податку на прибуток підприємств та для рентних платежів», — пояснив Гетманцев.

Також Україна до кінця року повинна ліквідувати Державну фіскальну службу і запустити повноцінну роботу Бюро економічної безпеки. Крім цього, до кінця року потрібно оприлюднити аудит використання коштів з Фонду боротьби з COVID-19.