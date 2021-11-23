Назначение главы САП и улучшение администрирования налогов — в Раде назвали обязательства Украины перед МВФ

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев назвал обязательства, которые взяла на себя Украина перед Международным валютным фондом. Среди прочего она обязалась до декабря назначить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом он рассказал в комментарии Интерфаксу.

Также Украина будет внедрять специальные меры по поддержке социально уязвимых слоев населения при росте цен на газ.

«Меморандум содержит намерение продолжить защищать уязвимые слои населения через достаточные ассигнования на социальные программы. Имеются в виду субсидии. Не то, что повышения тарифов нет, наоборот — есть меры, направленные на поддержку населения в период повышения мировых цен на газ», — отметил нардеп.

Среди требований также принятие «налогового» законопроекта № 5600, улучшение администрирования налогов и минимизация возможностей для злоупотреблений.

«Украина, согласно меморандуму, намерена закрыть налоговые лазейки, связанные с операциями с недвижимостью, и улучшить оценку налогооблагаемой базы для налога на прибыль предприятий и для рентных платежей», — пояснил Гетманцев.

Также Украина до конца года должна ликвидировать Государственную фискальную службу и запустить полноценную работу Бюро экономической безопасности. Кроме того, до конца года следует обнародовать аудит использования средств из Фонда борьбы с COVID-19.