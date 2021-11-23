Україна уклала контракт на щорічні поставки вакцини Pfizer. Ідеться про 25 мільйонів доз

Новини

Міністерство охорони здоров'я України

Україна продовжила контракт з фармацевтичною компанією Pfizer на постачання вакцини від коронавірусу. Ідеться про 25 мільйонів доз щороку.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«Міністерство охорони здоровʼя продовжило контракт з компанією Pfizer на поставку вакцини від COVID-19 на 2022—2023 роки з чіткими термінами поставок. Протягом цього часу Україна отримуватиме по 25 мільйонів доз вакцин щорічно», — зазначив він.

За словами міністра, вакцина буде використовуватися для додаткових щеплень при відповідних рекомендаціях Національної технічної групи експертів з питань імунізації.

«Кожен заслуговує на можливість бути захищеним від COVID-19, використовуйте своє право бути здоровим. Зробіть щеплення якомога швидше», — додав Ляшко.