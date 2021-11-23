До України прибули два катери типу Island, передані США
- Автор:
- Олег Панфілович
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До України прибули два патрульні катери типу Island, які передали Сполучені Штати Америки.
Про це повідомляють Військово-морські сили України.
У вівторок ці катери прибули на борту судна Ocean Grand з міста Балтімор, штат Меріленд. Вони отримають назви «Суми» та «Фастів». Катери увійшли до територіальних вод України, кінцева зупинка маршруту — Одеський морський торговельний порт. Там вони пройдуть митний контроль, розвантаження, відбуксирування до місць базування та підготовку до експлуатації.
«Вже незабаром на катерах «Фастів» та «Суми» буде піднято Військово-морський прапор України та під командуванням українських екіпажів вони розпочнуть свій бойовий шлях по забезпеченню морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів», — заявили в ВМС.
- 8 листопада повідомлялося, що США відправили Україні ще два військові катери типу Island. Вони прибудуть у порт Одеси.
- Президент Володимир Зеленський присвоїв пʼятому патрульному катеру Військово-морських сил типу Island (бортовий номер Р194) імʼя Героя України, прапорщика Вʼячеслава Кубрака.
- Катер Р194 «Вʼячеслав Кубрак» ще на шляху до України зі США. Крім Р194, у ВМС ще чотири катери Island — «Старобільськ», «Словʼянськ», «Суми» і «Фастів». Україна їх одержала у рамках допомоги від США.