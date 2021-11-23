У Білому домі підтвердили, що президент США Байден збирається балотуватися на другий термін
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Gage Skidmore / Flickr
Президент США Джо Байден збирається балотуватися на другий термін у 2024 році.
Про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі.
«Такий його намір», — сказала у відповідь на запитання журналіста.
Зазначимо, у 2024 році Байдену виповниться 82 роки.
- Байден переміг Дональда Трампа на виборах 2020 року. Він отримав 306 голосів виборщиків, Трамп — 232.
- 19 листопада Байден проходив плановий щорічний медичний огляд. На час перебування під анестезією, коли йому робили колоноскопію, Байден передав свої повноваження віцепрезиденту Камалі Гарріс. Вона півтори години побула першою жінкою-президентом США, після чого Байден повернувся до виконання своїх обовʼязків.