Держсекретар США Блінкен: Проти двох суден і пов’язаної з РФ компанії запроваджуються санкції через «Північний потік — 2»

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Сполучені Штати вирішили запровадити нові санкції проти причетних до будівництва газопроводу «Північний потік — 2».

Про це 22 листопада заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, йдеться про два судна та «пов’язану з Росією» компанію Transadria Ltd.

«На Transadria Ltd. будуть накладені санкції відповідно до закону про захист енергетичної безпеки Європи від 2019 року (PEESA), а її судно Marlin буде ідентифіковано як заблокована власність», — розповів він.

Водночас Блінкен не уточнив, про яке друге судно йдеться.

«Адміністрація наклала санкції на 8 осіб та визначила 17 їхніх суден як заблоковану власність відповідно до PEESA через з Nord Stream 2», — зазначив держсекретар США.