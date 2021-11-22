В Італії дозволили бустерну вакцинацію проти коронавірусу — через 5 місяців після базового курсу імунізації

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Tim Reckmann / Flickr

Італійське агентство з лікарських засобів (AIFA) схвалило використання бустерної дози проти коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Італії Роберто Сперанца на своїй сторінці у Facebook.

«Бустерна доза має вирішальне значення для кращого захисту нас і тих, хто нас оточує. Після останнього висновку AIFA це можна буде зробити через 5 місяців після завершення першого циклу», — написав він та закликав людей робити щеплення, «щоб бути сильнішими».