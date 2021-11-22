У Львові вакцинуватимуть від коронавірусу безхатьків

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International Monetary Fund / Flickr

У Львові в пʼятницю, 26 листопада, мерія організує пункт вакцинації від коронавірусу для безхатьків. Про це Львівська міська рада повідомила в понеділок, 22 листопада.

Щеплення 26 листопада можна буде зробити з 11:00 до 18:00. Пункт розташують у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян, на вулиці Кирилівській, 3а.

Інформацію про цей пункт роздаватимуть волонтери громадських організацій у тих місцях, де вони традиційно годують своїх підопічних.

Перед цим міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні минув пік захворюваності на коронавірус. Усі показники стабілізуються, і регіони почнуть поступово виходити з «червоних» зон.