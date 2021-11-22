Австралія підписала оборонну угоду AUKUS про атомні підводні човни, через яку був скандал із Францією
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У понеділок, 22 листопада, голова Міноборони Австралії Пітер Даттон підписав з американськими та британськими дипломатами угоду про офіційний старт програми оснащення атомними підводними човнами в рамках нового оборонного блоку AUKUS, який спровокував конфлікт із Францією.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Церемонія підписання договору відбулася у Канберрі — столиці Австралії.
Завдяки AUKUS Австралія отримає вісім сучасних атомних підводних човнів, здатних виконувати далекі місії. Країні це дозволить протидіяти напруженості в Тихоокеанському регіоні, де зростає китайсько-американське суперництво на тлі планів Китаю захопити Тайвань.
У рамках блоку Австралія, США та Велика Британія ділитимуться даними кіберрозвідки, технічними напрацюваннями та технологіями штучного інтелекту. США ж вдруге у своїй історії поділяться зі своїм союзником секретною технологією створення атомних підводних човнів. Перший раз це було у 1958 році — атомну технологію отримала Велика Британія.
- 15 вересня США, Австралія і Британія оголосили про нове тристороннє оборонне партнерство AUKUS. Його мета — протидія Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. У рамках партнерства Австралія відмовилась від контракту з Францією на $66 мільярдів на розробку 12 сучасних ударних підводних човнів із традиційними двигунами. Замість цього Австралія вперше побудує атомні підводні човни з використанням технологій, які надали США.
- Китай назвав цю угоду «ідеологічними забобонами», а Франція вирішила відкликати послів зі США та Австралії.
- Пізніше стало відомо, що деталі угоди AUKUS між Сполученими Штатами, Великою Британією та Австралією узгодили без відома президента Франції Емманюеля Макрона на саміті G7 у червні 2021 року.
- 1 жовтня ЄС призупинив укладання торгової угоди з Австралією на тлі створення AUKUS. Голова Єврокомісії назвала дії союзників щодо Франції неприйнятними, а Париж відкликав із США та Австралії своїх послів. Повернулися посли після консультацій.