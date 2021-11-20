«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на рейси за новим графіком. Один із них став найдовшим маршрутом країни

Новини

Videvo

«Укрзалізниця» оголосила про початок продажу квитків на всі поїзди за новим графіком руху, який почне діяти з 12 грудня. Загалом запустять 19 пар нових поїздів, ще 49 потягів будуть прискорені.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Завдяки новому графіку буде створено 29 нових сполучень обласних та регіональних центрів, зокрема у популярних туристичних напрямках», — розповіли в «Укрзалізниці».

Зокрема, з’явилось 7 рейсів до лижного курорту Буковель. Один із нових поїздів — № 5/6, що сполучає Маріуполь та Рахів, став новим найдовшим рейсом країни. Потяг долатиме на своєму шляху 1 806 кілометрів, даючи можливість жителям Маріуполя дістатися Львова за 21 годину замість 29, як було в альтернативному маршруті.

До того ж УЗ значно прискорила такі поїзди:

№ 13/14 Київ — Солотвин (з Києва буде швидше на 3:16 години і на 2:20 зворотно);

№ 77/78 Харків — Маріуполь (з Харкова буде швидше на 2:05 і на 3:29 зворотно);

№ 84/83 Київ — Маріуполь (з Києва буде швидше на 2:13 і на 1:24 зворотно);

№ 108/107 Одеса — Ужгород (з Одеси буде швидше на 1:15 і на 1:29 зворотно);

№ 145/146 Київ — Ізмаїл (з Києва буде швидше на 49 хвилин і на 1:02 години зворотно).

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» відновила курсування потяга Київ — Варшава, запустила поїзд до Перемишля. Також відновлено рух поїздів в Австрію, Молдову та Словаччину та курсування поїзда з Мукачевого до Будапешту.