Колишній глава розвідки Міноборони Бурба: Наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» дав президент

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УНІАН

Колишній керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що вказівка про перенесення спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера» надійшла від президента, але він не особисто її надав, а через делеговану особу — главу Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це Бурба заявив 19 листопада в етері програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«[23 липня 2020 року] Ми піднялись до президента на четвертий поверх. Помічники повідомили, що з нами буде розмовляти глава Офісу [президента Андрій Єрмак]. Ми провели розмову, нас було троє: я, глава Офісу та перший заступник голови СБУ Руслан Баранецький. Ми доповіли про зміну в обстановці, про наступний етап — це планова доповідь. У звʼязку з тим, що Єрмак був делегований президентом, я отримав вказівку про перенесення фінального етапу — і що це не просто вказівка, я отримав відповідь, що це вказівка президента. Але письмового наказу не було», — заявив Бурба.

Колишній глава розвідки наголосив, що розвідка не зобовʼязана виконувати накази глави Офісу президента Андрія Єрмака, але останній заявив, що він «делегований президентом».

Причинами провалу спецоперації Бурба назвав наступне: «крота, який працює на Росію», погану підготовку українських спецслужб та гарну роботу контррозвідки Білорусі, яка у підсумку і затримала бойовиків.