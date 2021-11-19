Виверження вулкану на Ла-Пальмі завдало острову збитків на €700 млн

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Суму збитків від виверження вулкана Кумбре-Вʼєха на іспанському острові Ла-Пальма, яке не вщухає з 19 вересня, оцінюють у близько €700 мільйонів.

Про це повідомляє dpa-international.

«Ми все ще перебуваємо в середині катастрофи», — заявив премʼєр регіонального уряду Канарських островів Анхель Віктор Торрес.

Він наголосив, що сума збитків збільшуються кожної хвилини, через що влада називає цей період «найгіршим в історії».

Наразі активність вулкана в останні тижні неухильно зменшується, а потоки лави значно сповільнилися, тож у регіон почали навідуватись туристи.