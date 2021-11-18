Наїзд на дітей у Харкові: водію Toyota збільшили суму застави до понад 3 мільйонів гривень
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Харківський апеляційний суд збільшив суму заставу для водія Toyota Land Cruiser, який збив двох дітей на пішохідному переході, — до 3 мільйонів гривень.
Про це з посиланням на пресслужбу суду повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Застава визначена у сумі 3 мільйони 178 тисяч гривень. В іншій частині ухвала слідчого судді без змін», — розповіли у Харківському апеляційному суді.
Зазначимо, прокуратура від початку просила встановити заставу розміром у 10 мільйонів гривень. Київський районний суд Харкова ухвалив взяти водія під варту на два місяці з альтернативою застави 340,5 тисячі гривень.
- ДТП у Харкові сталась 11 листопада о 15:20. На перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської позашляховик Toyota збив дітей, не зупинившись на червоне світло, а одного з них протягнув дорогою через усе перехрестя. В обох дітей струс мозку та забиття мʼяких тканин, у дівчинки рана голови.
- Поліція перевіряла водія на наркотики, оскільки раніше він притягувався за виробництво чи зберігання наркотичних засобів. У крові водія виявили метадон. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
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