Наїзд на дітей у Харкові: водію Toyota збільшили суму застави до понад 3 мільйонів гривень

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Харківський апеляційний суд збільшив суму заставу для водія Toyota Land Cruiser, який збив двох дітей на пішохідному переході, — до 3 мільйонів гривень.

Про це з посиланням на пресслужбу суду повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Застава визначена у сумі 3 мільйони 178 тисяч гривень. В іншій частині ухвала слідчого судді без змін», — розповіли у Харківському апеляційному суді.

Зазначимо, прокуратура від початку просила встановити заставу розміром у 10 мільйонів гривень. Київський районний суд Харкова ухвалив взяти водія під варту на два місяці з альтернативою застави 340,5 тисячі гривень.