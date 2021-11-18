Наезд на детей в Харькове: водителю Toyota увеличили сумму залога до более чем 3 миллионов гривен

Харьковский апелляционный суд увеличил сумму залога для водителя Toyota Land Cruiser, сбившего двух детей на пешеходном переходе, — до 3 миллионов гривен.

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает Интерфакс-Украина.

«Залог определен в сумме 3 миллиона 178 тысяч гривен. В другой части определение следственного судьи без изменений», — рассказали в Харьковском апелляционном суде.

Отметим, прокуратура изначально просила установить залог в размере 10 миллионов гривен. Киевский районный суд Харькова постановил взять водителя под стражу на два месяца с альтернативой залога 340,5 тысячи гривен.