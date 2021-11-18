Погода у вихідні: синоптики прогнозують потепління та дощову суботу

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Pixabay / Вадим851

В усіх регіонах України очікується дощова субота та сонячна неділя, але обійдеться без серйозних температурних коливань.

За даними Sinoptik.ua, 20 листопада всією Україною пройдуть холодні дощі, особливо волого буде на сході та північному сході. У Луганській, Донецькій, Сумській та Харківській областях буде прохолодно — стовпчики термометра вдень не піднімуться вище +3...+7 °С. На решті території України буде у середньому +7...+10 °С. Уночі плюсова температура утримається скрізь, окрім Харківської, Сумської та Донецької областей, де очікується до -1 °С і навіть мокрий сніг.

У неділю, 21 листопада, погода буде хоч і вітряною (до 12 м/с), але порівняно теплою і ясною. Повітря прогріється до +9...+12 °С у західних областях України, на півдні та у Вінницькій області. У східних, північних областях та на Закарпатті очікується до +6...+9 °С, у центральних регіонах та Києві — до +8...+10 °С. У недільну ніч буде без морозів — лише на сході температура впаде до 0 °С, на решті території очікується до +3...+6 °С.

Наступний тиждень також почнеться з ясної погоди без опадів та відносно високої температури. Найтепліше буде в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях — +10...+12 °С. Найнижче стовпчики термометрів опустяться на Волині, у Рівненській та Чернігівській областях — до +4...+6 °С. На решті території України синоптики прогнозують +6...+10 °С та мінливу хмарність.