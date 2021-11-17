МОЗ змінив стандарти госпіталізації заражених коронавірусом — до лікарень забиратимуть старших людей із середньою тяжкістю хвороби
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Євген Малолєтка
Міністерство охорони здоров’я змінило стандарт госпіталізації заражених коронавірусом людей. Тепер до лікарень забиратимуть старших за 60 років людей, які мають середню тяжкість хвороби.
Про це йдеться у наказі МОЗ за 16 листопада.
У перелік людей, яким рекомендована госпіталізація з коронавірусом, внесли тих, хто старше 60 років та має середню тяжкість. Раніше в цьому наказі не було жодних показань з приводу віку пацієнтів.
Пацієнтів із середньою тяжкістю хвороби рекомендують госпіталізувати у тому випадку, якщо у них з’являються ознаки пневмонії чи дихальної недостатності, відхаркування кров’ю, а сатурація падає нижче 93%.
- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні спостерігається зменшення випадків коронавірусної хвороби на 6%, якщо порівняти з попереднім тижнем. Також почав стабілізуватися показник госпіталізації хворих.
- Наразі в «червоній» зоні карантину — 17 областей (Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська), а також Київ. 11 листопада Закарпаття повернулося до «жовтої» зони.