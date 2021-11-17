NASA визначилося із складом місії Crew Dragon-4. На МКС уперше вирушить темношкіра космонавтка
- Автор:
- Олег Панфілович
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Billy Brown / Flickr
Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) визначилося зі складом місії Crew Dragon-4, яка вирушить до Міжнародної космічної станції. У ній уперше візьме участь темношкіра жінка.
Про це пише The New York Times.
Доктор Джесіка Уоткінс, геолог зі штату Колорадо, є випускницею Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, де вона вивчала зсуви на Марсі та Землі. Уоткінс співпрацювала з науковими лабораторіями NASA над різними проєктами, включно з місією марсоходу Curiosity. Уоткінс стала астронавтом у 2017 році, це буде її перший політ.
Крім неї, до складу екіпажу входять астронавти NASA Челл Ліндгрен (командир екіпажу) і Роберт Хайнс (пілот), а також астронавтка Європейського космічного агентства італійка Саманта Крістофоретті.
Першою темношкірою жінкою на МКС мала стати Джанет Епс у 2018 році. Але її замінив інший астронавт з причин, які NASA не пояснило. Першою темношкірою жінкою, яка побувала в космосі, стала Мей Джемісон у 1992 році.
- 11 листопада космічний корабель Crew Dragon-3 компанії SpaceX із чотирма астронавтами на борту стартував на Міжнародну космічну станцію (МКС) і був успішно виведений на орбіту. 12 листопада корабель зістикувався з МКС.
- Запуск третьої місії NASA і компанія SpaceX кілька разів переносили. Причиною були «незначні проблеми зі здоров’ям» в одного з членів екіпажу та несприятливі погодні умови. Також запуск Crew Dragon переносили, бо фахівці хотіли провести додаткові перевірки, зокрема потрібно було усунути проблему з туалетом.
- 9 листопада чотири астронавти SpaceX Crew-2 повернулися на Землю після шести місяців перебування в космосі.