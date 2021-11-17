NASA визначилося із складом місії Crew Dragon-4. На МКС уперше вирушить темношкіра космонавтка

Новини

Billy Brown / Flickr

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) визначилося зі складом місії Crew Dragon-4, яка вирушить до Міжнародної космічної станції. У ній уперше візьме участь темношкіра жінка.

Про це пише The New York Times.

Доктор Джесіка Уоткінс, геолог зі штату Колорадо, є випускницею Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, де вона вивчала зсуви на Марсі та Землі. Уоткінс співпрацювала з науковими лабораторіями NASA над різними проєктами, включно з місією марсоходу Curiosity. Уоткінс стала астронавтом у 2017 році, це буде її перший політ.

Крім неї, до складу екіпажу входять астронавти NASA Челл Ліндгрен (командир екіпажу) і Роберт Хайнс (пілот), а також астронавтка Європейського космічного агентства італійка Саманта Крістофоретті.

Першою темношкірою жінкою на МКС мала стати Джанет Епс у 2018 році. Але її замінив інший астронавт з причин, які NASA не пояснило. Першою темношкірою жінкою, яка побувала в космосі, стала Мей Джемісон у 1992 році.