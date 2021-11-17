NASA определилось с составом миссии Crew Dragon-4. На МКС впервые отправится темнокожая космонавтка

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) определилось с составом миссии Crew Dragon-4, которая отправится на Международную космическую станцию. В ней впервые примет участие темнокожая женщина.
Об этом пишет The New York Times.
Доктор Джессика Уоткинс, геолог из штата Колорадо, является выпускницей Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, где она изучала оползни на Марсе и Земле.
Она сотрудничала с научными лабораториями NASA над разными проектами, включая миссию марсохода Curiosity. Уоткинс стала астронавтом в 2017 году, это будет ее первый полет.
Также в состав экипажа входят астронавты NASA Челл Линдгрен (командир экипажа), Роберт Хайнс (пилот) и астронавтка Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти.
Первой темнокожей женщиной на МКС должна была стать Джанет Эппс в 2018 году. Но ее заменил другой астронавт по причинам, которые NASA в последствии не объяснило. Первой темнокожей женщиной, побывавшей в космосе стала Мэй Джемисон в 1992 году.
- 11 ноября космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал на Международную космическую станцию (МКС) и был успешно выведен на орбиту. 12 ноября корабль состыковался с МКС.
- Запуск третьей миссии NASA и SpaceX несколько раз переносили. Причиной были «незначительные проблемы со здоровьем» у одного из членов экипажа, неблагоприятные погодные условия. Также запуск Crew Dragon переносили, потому что специалисты хотели провести дополнительные проверки, в частности, нужно было устранить проблему с туалетом.
- 9 ноября четыре астронавта SpaceX Crew-2 вернулись на Землю после шести месяцев пребывания в космосе.