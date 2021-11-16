Кабмін виділив 21 мільйон гривень на зміцнення кордону загородженнями
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
МВС
Уряд виділив Державній прикордонній службі 21 мільйон гривень на зміцнення кордону України колючим дротом типу «Єгоза».
«Кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету та спрямовані на закупівлю сировини для виготовлення спіральної колючо-ріжучої стрічки типу «Єгоза», — йдеться в повідомленні Кабміну.
В уряді не уточнили, на якому напрямку зміцнюватимуть кордон.
Імовірно, йдеться про кордон із Білоруссю. Колючий дріт може допомогти у стримуванні можливих потоків нелегальних мігрантів, які зараз штурмують кордон Польщі.
- Україна готується до різних сценаріїв із нелегальними мігрантами з Білорусі, але в СБУ вважають, що потік малоймовірний. Кордон, однак, посилюють військовими та силовиками.
- Раніше голова МВС заявив, що Україна протягом 2022—2023 років має побудувати державний кордон із Росією та Білоруссю, на що потрібно виділити 17 мільярдів гривень.