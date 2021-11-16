Міносвіти хоче відновити очне навчання у школах. Шкарлет порадив керівникам закладів «не створювати перепон»

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Міністерство освіти і науки рекомендувало відновити очне навчання у школах, де всі працівники вакциновані від коронавірусу.

Про це йдеться в листі Міносвіти керівникам департаментів і управлінь освіти обласних та місцевих адміністрацій.

«На території регіонів, у яких встановлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки, освітній процес може здійснюватися в закладах дошкільної освіти, спеціальних закладах освіти та у 1—4 класах закладів загальної середньої освіти, а також закладах освіти, усі працівники яких мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації», — нагадали в МОН.

За даними Міністерства освіти, станом на 16 листопада повністю імунізовані працівники понад 82% шкіл, проте в більш ніж 5 тисячах закладів навчання відбувається дистанційно.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі закликав засновників і керівників закладів загальної середньої освіти «не створювати нових перепон».

«Освітній процес у звичному форматі потрібен і учням, і вчителям. Соціалізація, живе спілкування, більш високі швидкість та якість засвоєння навчального матеріалу можливі лише за очного формату», — наголосив він.