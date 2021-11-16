На кордоні між Вірменією та Азербайджаном поновилися бої. Країни звинуватили одна одну у провокаціях

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MoD of Armenia

Вірменія та Азербайджан заявили про загострення ситуації на спірній території та звинуватили одна одну у провокаціях. Вірменська сторона навіть зазнала втрат.

Інформацію про це підтвердили міністерства оборони Вірменії та Азербайджану.

Баку повідомило про знищення та захоплення вірменської техніки, а Єреван стверджує, що у відповідь на збройні провокації знищив техніку Азербайджану.

Заяви про загострення ситуації зʼявляються уже четвертий день поспіль. Азербайджанські військові навіть заявляли, що просунулися вперед, але у Міноборони Вірменії ці повідомлення заперечили.

Проте 16 листопада прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що азербайджанські військові зайшли на територію країни на одній зі східних ділянок кордону. Інших обставин він не повідомив, зокрема, де саме і за яких обставин відбулося просування.

Натомість Міноборони Азербайджану зазначило, що саме підрозділи вірменських збройних сил «здійснили широкомасштабну провокацію» на двох ділянках державного кордону.

«16 листопада приблизно об 11:00 вірменські зʼєднання розпочали раптову військову операцію з метою захоплення висот на цьому напрямку державного кордону та заняття більш вигідних позицій для досягнення військової переваги. Вірменські військові підрозділи атакували бойові пости азербайджанської армії у Кяльбаджарському та Лачинському районах», — йдеться у повідомленні.

Згодом Азербайджан повідомив, що Вірменія застосувала поблизу кордону артилерійські установки. У Міністерстві оборони країни стверджують, що вогнем у відповідь знищили протитанкову установку та міномет.

«16 листопада близько 13:00 підрозділи Збройних сил Азербайджану здійснили чергову провокацію у напрямку східного кордону Вірменії, обстрілявши вірменські позиції», — йдеться у заяві Міністерства оборони Вірменії.