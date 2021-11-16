Тисячу гривень за вакцинацію видаватимуть усім, хто має два щеплення

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу, яку анонсував президент Володимир Зеленський, видаватимуть всім, хто отримав два щеплення: до і після 19 грудня, коли почнуться виплати.

Про це прессекретар президента Сергій Никифоров повідомив у Facebook 16 листопада.

«Таким чином влада, по-перше, демонструє вдячність людям, які вирішили вакцинуватися, і заохочує тих, хто ще вагається, а, по-друге, допомагає саме тим підприємцям, які найбільше постраждали від карантинних обмежень», — пояснив Никифоров.

Механізм виділення грошей ще проробляють, але вже зараз кажуть, що це не готівка на руки. Це буде певний ваучер або сертифікат, або депозит на перелік товарів та послуг. Вичерпний список оголосять найближчим часом, але узагальнено це культура, мандри та спорт. Процес отримання грошей тими, у кого є «Дія», і тими, у кого немає, буде відрізнятись, «але нікого не забудуть».

Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї виділять близько 3 млрд гривень. І ще стільки ж — на початку 2022 року. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що виплати будуть із загального фонду держбюджету.

Перед цим радник президента Олег Устенко заявляв, що отримати обіцяну тисячу гривень зможуть вакциновані з грудня українці (Никифоров це вже спростував).