Журналістка Kyiv Post розповіла про тиск на редакцію з боку генпрокурора Венедіктової. Та заявила, що «здивована»

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Журналістка видання Kyiv Post, яке нещодавно закрилось, Анна Миронюк розповіла про тиск на редакцію з боку генерального прокурора Ірини Венедіктової після критичних публікацій на її адресу. Сама Венедіктова заявила, що «здивована».

Про тиск Миронюк заявила під час дискусії в Українському кризовому медіацентрі 15 листопада, а свою позицію Венедіктова опублікувала пізніше у Facebook.

За словами Миронюк, у листопаді 2020 року у Kyiv Post опублікували критичний матеріал про Венедіктову, після якого та начебто викликала до себе в кабінет головного редактора видання Браяна Боннера і «погрожувала піти до суду». За рік журналісти Kyiv Post знов опублікували критичний матеріал про перебіг реформ і про роботу генерального прокурора, де брали під сумнів її ефективність.

«Після цього пройшов певний час і, за словами Браяна, пані Венедіктова відкрила певні розслідування проти [власника видання] Аднана Ківана, які вона потім закрила», — додала Миронюк.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що вона здивована і «жодного разу в житті ні від кого не чула навіть натяку на подібні претензії». Що стосується Аднана Ківана, то Венедіктова зазначила, що не знайома з ним і що вона заслухає справи, які так чи інакше пов’язані з його діяльністю: «Після цього готова запросити представників видання на чесну і відверту розмову. Я покажу вам ці справи (якщо вони є, звісно), і ми з вами разом оцінимо доцільність їх відкриття, розслідування чи, врешті, закриття».

Генпрокурор додала, що не треба вирішувати власні проблеми «за її рахунок», однак до суду подавати позов щодо захисту честі та гідності вона не буде: «Щиро вірю, що журналіст видання просто помилилась, скориставшись чужими і неперевіреними чутками, а так іноді буває».