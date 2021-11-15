СБУ викрила великі мережі продажу COVID-сертифікатів та тестів. Їхніми «клієнтами» стали понад 10 тисяч людей
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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СБУ
Служба безпеки викрила три великі мережі продажу фейкових сертифікатів про вакцинацію та тестів на коронавірус. Вони діяли у Києві, Львівській та Рівненській областях.
Про це пише пресслужба СБУ.
«Масове «виробництво» підробок мало широкий спектр «послуг». Окрім внутрішніх та міжнародних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, зловмисники виготовляли підроблені COVID-документи, нібито видані державними органами й медичними установами інших держав», — йдеться у повідомленні.
У Києві мережу організував громадянин іноземної держави. До неї були залучені власники українських туристичних агенцій, лікарі, які підробляли сертифікати, та українці, які ними користувалися. Загалом їхніми «послугами» скористалися близько 6 тисяч людей. Більшість підробок — це негативні ПЛР-тести. А за повноцінний сертифікат про вакцинацію з внесенням до бази шахраї брали по 10 тисяч гривень.
Аналогічні мережі працювали у Львівській та Рівненській областях. Загалом «клієнтами» всіх цих шахраїв були понад 10 тисяч українців. У середньому вартість підробленого сертифікату становила кілька тисяч гривень, а тесту — до тисячі.
- Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін запевнив, що для українців, які купили підроблений COVID-сертифікат, але не скористалися ним, діятиме «амністія», і вони також можуть вакцинуватися проти коронавірусу.
- В Україні з 8 листопада почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян та чиновників без збереження зарплати і нарахування стажу (звільняти їх заборонено) — до того моменту, поки вони не зроблять щеплення. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою. Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).