В Україні стабілізувався рівень госпіталізації COVID-хворих. МОЗ закликає людей вакцинуватися

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Міністерство охорони здоров'я України

Минулого тижня в Європі зареєстрували майже два мільйони випадків коронавірусної хвороби. Це максимальний показник за тиждень у цьому регіоні з початку пандемії.

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на брифінгу 15 листопад зазначив, що показник приросту хворих у Європі зріс на 13%, як порівняти з попереднім тижнем.

«Найбільший приріст у відсотках демонструють Угорщина, Німеччина, Австрія, Данія та Італія. Стабілізацію кількості випадків та їх поступове зменшення фіксують в Естонії, Румунії, Латвії та Швеції», — зазначив міністр.

Він додав, що в Україні спостерігається зменшення випадків коронавірусної хвороби на 6%, як порівняти з попереднім тижнем. Також почав стабілізуватися показник госпіталізації хворих.

«Уперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з ковідних відділень переважає над кількістю госпіталізованих. До лікарень госпіталізують у середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують», — повідомив очільник МОЗ.

За його словами, стабілізація рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності та початку розвантаження медичної системи України.

«Але це ще не повна перемога над вірусом. Кількість випадків захворювання та рівень госпіталізації перебувають на досить великих значеннях. Тому потрібно й надалі нарощувати темпи вакцинації та дотримуватися карантинних обмежень», — наголосив Віктор Ляшко.

Дані МОЗ свідчать, що найбільша частка вакцинованих принаймні однією дозою проживає у місті Києві — 61%, у Київській області — майже 50%, у Полтавській — 46%.

«Серед аутсайдерів — Закарпатська, Чернівецька, Донецька та Кіровоградська області», — резюмував міністр.