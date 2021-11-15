Телескоп Hubble показав галактику-сусідку Чумацького Шляху

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Космічний телескоп Hubble зробив фотографію спіральної галактики UGC 11537, яка розташована в екваторіальному сузірʼї Орел.

Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Галактика UGC 11537 розташована на відстані у 230 мільйонів світлових років від Землі та наближена до Чумацького Шляху.

Цю світлину фахівці змогли отримати в результаті спостережень, які ведуться, щоб допомогти астрономам встановити масу надмасивних чорних дір у далеких галактиках.

На цій фотографії перед галактикою UGC 11537 також можна побачити дві зірки з Чумацького Шляху.

Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, відтоді він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. Апарат уже провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних обʼєктів.