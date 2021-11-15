Звільнена редакція Kyiv Post запускає нове медіа

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Kyiv Post

Звільнена команда англомовного видання Kyiv Post запускає новий медійний проєкт, який очолить колишня заступниця головного редактора Ольга Руденко.

Про це повідомила спільнота Save the Kyiv Post.

«Ми переходимо до запуску нового ЗМІ з 30 колишніми співробітниками Kyiv Post, щоб продовжити свою спадщину. Незалежна Kyiv Post може зникнути, але її команда згуртована і прагне продовжувати служити вам, нашій спільноті», — ідеться в дописі.

Команда зазначила, що колишня заступниця головного редактора Kyiv Post Ольга Руденко очолить редакцію нового медіа. До цього вона 10 років працювала в Kyiv Post.

За бізнес-аспекти нового проекту відповідатиме медіаконсалтингова компанія Jnomics Media.

Поки ЗМІ перебуває на стадії розробки, журналісти запускають інформаційний бюлетень із розсилкою новин.