В Україні за добу виявили 23,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Вже вакциновано понад 12 мільйонів людей

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В Україні за минулу добу, 12 листопада, зареєстрували 23 572 нові випадки коронавірусу (з них 1 622 дітей).

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За даними МОЗ, за добу госпіталізували 4 564 людей, летальних випадків — 695, одужали 25 415 пацієнтів.

Найбільше випадків коронавірусу за добу виявили у Дніпропетровській (2 219), Одеській (2 066), Харківській (1 876) областях та в Києві (1 839).

Від початку пандемії в Україні COVID-19 заразилися 3 203 149 людей, одужали — 2 620 094 пацієнти, летальних випадків — 76 302.

До того ж за минулу добу вакцинували проти коронавірусу 299 854 людей, першу дозу отримали 135 727 людей, повністю імунізовані — 164 127 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплені 12 121 804 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 8 586 461.