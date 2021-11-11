Ігоря Терехова офіційно зареєстрували мером Харкова. Він склав присягу

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Антон Пчолкін / «Бабель»

Харківська територіальна виборча комісія 11 листопада зареєструвала Ігоря Терехова мером міста. Він офіційно став міським главою.

Про це повідомляє «Суспільне».

11 листопада на позачерговій сесії Харківської міськради Ігор Терехов склав присягу, йому вручили посвідчення і посадовий знак. Присягу він склав українською, а потім перейшов на російську та подякував тим, хто за нього проголосував.

Перед цим він склав повноваження секретаря мерії. Депутатом Харківської міськради замість Терехова став депутат від «Блоку Кернеса — Успішний Харків» Олексій Топчій.

Терехов називав себе наступником Геннадія Кернеса, він понад десять років працював його заступником. Він провів активну виборчу кампанію: обіцяв запустити муніципальну швидку допомогу, боротися з наркоманією, будувати спортклуби, дитячі садки, заснувати «Університет третього віку» для літніх людей, встановити відеоспостереження на вулицях і зробити в Харкові «Зелений каркас».

Терехов — противник декомунізації: він критикує знесення памʼятника Леніну і перейменування проспекту Жукова в Харкові. Він не розмовляє українською мовою, але обіцяє її вивчити.