Міхеіл Саакашвілі заявив, що готовий припинити голодування за певних умов
- Автор:
- Софія Телішевська
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European Parliament / Flickr
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі у листі до свого адвокта Ніки Гварамії написав, що готовий припинити голодування, як тільки його переведуть у цивільну лікарню. Наразі йде 42 день голодування політика.
Про це повідомляє телекомпанія Mtavari Arkhi.
Увʼязнений політик відмовився проходити реабілітацію у лікарні Глданської тюрми чи в Горійську.
«Моє голодування вже стає знаряддям боротьби між росіянами і нинішньою владою, не проти мене, а проти моєї країни. Я вирішив прислухатися до заклику і припинити голодування», — йдеться у заяві Саакашвілі.
За словами адвоката, експрезидент Грузії готовий припинити голодування за умови переведення до багатофункціональної клініки на реабілітацію.
Водночас міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що Саакашвілі повернеться до установи № 12 тільки за умови припинення голодування.
«Єдина вимога, яку предʼявили суду адвокати увʼязненого Саакашвілі, було його негайне переведення до цивільної клініки. Це прохання не було задоволене Страсбурзьким судом», — пояснив міністр.
Зазначимо, що Саакашвілі з 8 листопада перебуває у медичному закладі при установi виконання покарань № 18 міста Глдані. Однак цей заклад не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів і там немає необхідного медичного обладнання для реанімації Саакашвілі (якщо в цьому виникне потреба). Відтак адвокати політика і український омбудсман Людмила Денісова просять перевести його до приватної лікарні.
- 1 жовтня 2021 року у Тбілісі затримали колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Він залишив країну у 2013 році, проти нього там порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону. У СІЗО Саакашвілі вже оголосив голодування, а президент країни заявила, що ніколи його не помилує. Консиліум лікарів у Грузії рекомендує госпіталізувати його.
- 8 листопада Саакашвілі вивезли з в’язниці в Руставі. У пенітенціарній службі згодом розповіли, що експрезидента Грузії відправили до медичної установи № 18 для обвинувачених і засуджених, «щоб не допустити погіршення стану здоровʼя».