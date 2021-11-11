Міхеіл Саакашвілі заявив, що готовий припинити голодування за певних умов

Новини

European Parliament / Flickr

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі у листі до свого адвокта Ніки Гварамії написав, що готовий припинити голодування, як тільки його переведуть у цивільну лікарню. Наразі йде 42 день голодування політика.

Про це повідомляє телекомпанія Mtavari Arkhi.

Увʼязнений політик відмовився проходити реабілітацію у лікарні Глданської тюрми чи в Горійську.

«Моє голодування вже стає знаряддям боротьби між росіянами і нинішньою владою, не проти мене, а проти моєї країни. Я вирішив прислухатися до заклику і припинити голодування», — йдеться у заяві Саакашвілі.

За словами адвоката, експрезидент Грузії готовий припинити голодування за умови переведення до багатофункціональної клініки на реабілітацію.

Водночас міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що Саакашвілі повернеться до установи № 12 тільки за умови припинення голодування.

«Єдина вимога, яку предʼявили суду адвокати увʼязненого Саакашвілі, було його негайне переведення до цивільної клініки. Це прохання не було задоволене Страсбурзьким судом», — пояснив міністр.

Зазначимо, що Саакашвілі з 8 листопада перебуває у медичному закладі при установi виконання покарань № 18 міста Глдані. Однак цей заклад не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів і там немає необхідного медичного обладнання для реанімації Саакашвілі (якщо в цьому виникне потреба). Відтак адвокати політика і український омбудсман Людмила Денісова просять перевести його до приватної лікарні.