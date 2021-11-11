Михеил Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку при определенных условиях

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в письме своему адвокту Нике Гварамии написал, что готов прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу. Сейчас идет 42-й день голодовки политика.

Об этом сообщает телекомпания Mtavari Arkhi.

Заключенный политик отказался проходить реабилитацию в больнице Глданской тюрьмы или в Горийске.

«Мое голодание уже становится орудием борьбы между россиянами и нынешней властью, не против меня, а против моей страны. Я решил прислушаться к призыву и прекратить голодовку», — говорится в заявлении Саакашвили.

По словам адвоката, экс-президент Грузии готов прекратить голодовку при условии перевода в многофункциональную клинику на реабилитацию.

Но министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили вернется в учреждение № 12 только при условии прекращения голодовки.

«Единственное требование, которое предъявили суду адвокаты заключенного Саакашвили, был его немедленный перевод в гражданскую клинику. Эта просьба не была удовлетворена Страсбургским судом», — объяснил министр.

Отметим, что Саакашвили с 8 ноября находится в медицинском учреждении при учреждении исполнения наказаний № 18 города Глдани. Однако это заведение не отвечает рекомендациям консилиума врачей, там нет необходимого медицинского оборудования для реанимации Саакашвили (если это потребуется). Поэтому адвокаты политика и украинский омбудсмен Людмила Денисова просят перевести его в частную клинику.