Прокуратура стягнула з власника судна Delfi $16 тисяч за забруднення моря в Одесі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Олександр Населенко / «Бабель»
Прокуратура стягнула з власника судна Delfi $16 тисяч за забруднення моря в Одесі. Корабель сів на мілину біля пляжу «Дельфін» та перекинувся.
Про це пише пресслужба Офісу генерального прокурора.
«Рішенням Господарського суду Одеської області задоволено позовні вимоги Приморської окружної прокуратури м. Одеси та стягнуто з компанії-судновласника вантажного танкера «Delfi» понад 16 тис дол США, завданих державі збитків, внаслідок забруднення масивів морських вод нафтопродуктами під час аварійної події з танкером», — йдеться у повідомленні.
Там нагадали, що після аварії корабля стався витік нафтопродуктів у море, унаслідок чого було забруднено акваторію.
- 22 листопада 2019 року сильний шторм зірвав зі стоянки танкер Delfi, після чого він сів на мілину в затоці Одеси. Судновласник кілька разів переносив терміни підйому танкера, але обіцяв зробити це своїми силами.
- Танкер Delfi прибрали з пляжу Одеси 10 вересня 2020 року і доставили в нафтогавань порту «Чорноморськ». До цього дня на судні сталося кілька витоків нафти.
- Підняти затонулий танкер Delfi та прибрати його з одеського пляжу коштувало майже 14 мільйонів гривень. Але на це витратили не бюджетні кошти — роботи профінансувала приватна фірма «Бруклін-Київ». У березні 2021 року власника танкера зобовʼязали виплатити Адміністрації морпортів майже 3 мільйони гривень.